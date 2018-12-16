Прикордонник, який зник уранці, знайдений мертвим, підозрюють самогубство – ДПСУ

Прикордонник, який зник рано-вранці під час перебування в наряді для охорони кордону з Молдовою на Одещині, знайдений загиблим, підозрюють самогубство, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, військовослужбовець за контрактом зник із вогнепальною зброєю. Внаслідок кількагодинних пошуків із участю резервів ДПСУ, Нацполіції, СБУ, інших правоохоронних органів і місцевих активістів, інспектора прикордонної служби знайшли без ознак життя з вогнепальним пораненням за кілька кілометрів від місця несення служби.

«Із попереднього вивчення обставин інциденту випливає, що причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця. Наразі за фактом смерті порушено кримінальну справу. Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту. Колегія відомства висловлює слова співчуття рідним та близьким загиблого», – повідомив Слободян.

У первісній версії повідомлення були згадані «вогнепальні поранення» у множині, що викликало запитання коментаторів, чи можна в такому разі говорити про самогубство. «Експертиза ще триває. Але передумови для самогубства, на жаль, були», – відповів речник.

На інше запитання він також уточнив, що зброю знайшли разом із загиблим.

Раніше 16 грудня поліція Одеської області оголосила розшук зниклого сержанта-контрактника прикордонних військ. За даними поліції, той «о 06 год. 30 хв., перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, за адресою: с. Слов’яносербка Великомихайлівського району, вийшов із бліндажа, щоб зателефонувати, та зник у невідомому напрямку». «При ньому були: зброя – АКС-74, 120 патронів, спецспорядження», – додали тоді в поліції.