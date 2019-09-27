Пристайко подякував Моґеріні за «консолідацію підтримки України з боку ЄС»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував верховному представнику Європейського союзу в закордонних справах Федеріці Моґеріні за «її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету й територіальної цілісності».

МЗС України повідомило, що зустріч відбулася 26 вересня на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в американському Нью-Йорку.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в липні.

Під час діалогу американський лідер заявив, що США витратили багато зусиль і багато часу для допомоги України, «набагато більше, ніж європейські країни».

У відповідь Зеленський погодився з американським президентом: «Ви абсолютно праві. Не на 100%, а фактично на 1000%. І я можу сказати вам таке. Я говорив і зустрічався з Анґелою Меркель. Я також говорив із [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як вони повинні у питаннях санкцій. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють так багато, як вони повинні працювати для України».

Європейська комісія заявила, що за останні п’ять років Україна отримала найбільший пакет підтримки за всю історію ЄС – 15 мільярдів євро грантів та позик на підтримку процесу реформ.