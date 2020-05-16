На кордоні України з Польщею відновив роботу ще один пункт пропуску

На українсько-польському кордоні від півночі 16 травня відновив роботу пункт пропуску «Шегині», повідомляє Державна прикордонна служба.

Відновлення роботи пропускного пункту передбачає урядова постанова від 13 травня.

«Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід. Зазначимо, що наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено», – йдеться в повідомленні.

До запровадження карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько двох тисяч людей, кажуть прикордонники.

«Станом на 08:00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Для осіб, які прибули в Україну передбачено двотижневий карантин», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у прикордонслужбі повідомляли, що пропуск транспорту на українсько-польському кордоні здійснюється у пунктах пропуску «Краковець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне» та «Ягодин-Дорогуськ».

У ДПСУ нагадали, що на даний час на державному кордоні України нині тимчасово закриті 122 пункти пропуску, а у 19 – тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Від 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного й автомобільного (для автобусів) сполучення.

У ніч на 8 травня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне».