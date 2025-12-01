Путін затвердив безвізовий режим для громадян Китаю

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд до Росії для громадян Китаю. Документ підписаний 1 грудня, цього ж дня він набирає чинності та діятиме до 14 вересня 2026 року.

В указі йдеться, що громадяни КНР матимуть право в’їжджати і перебувати в Росії не більш як 30 днів з гостьовим або діловим візитом, як туристи, для участі в наукових, культурних, суспільно-політичних, економічних, спортивних заходах, а також їхати транзитом через Росію.

Указ Путіна не поширюватиметься на громадян Китаю, які в’їжджають до Росії «з метою здійснення трудової, у тому числі журналістської, діяльності», здобуття освіти та для проживання.

Китай 15 вересня запровадив пробний річний безвізовий режим для громадян Росії зі звичайними закордонними паспортами. Росіяни зможуть перебувати в КНР з метою бізнесу, туризму, відвідування родичів чи друзів або обміну візитами без візи до 30 діб.



