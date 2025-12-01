Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Путін затвердив безвізовий режим для громадян Китаю

Кордон Росії та Китаю, фото ілюстративне
Кордон Росії та Китаю, фото ілюстративне

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд до Росії для громадян Китаю. Документ підписаний 1 грудня, цього ж дня він набирає чинності та діятиме до 14 вересня 2026 року.

В указі йдеться, що громадяни КНР матимуть право в’їжджати і перебувати в Росії не більш як 30 днів з гостьовим або діловим візитом, як туристи, для участі в наукових, культурних, суспільно-політичних, економічних, спортивних заходах, а також їхати транзитом через Росію.

Указ Путіна не поширюватиметься на громадян Китаю, які в’їжджають до Росії «з метою здійснення трудової, у тому числі журналістської, діяльності», здобуття освіти та для проживання.

Китай 15 вересня запровадив пробний річний безвізовий режим для громадян Росії зі звичайними закордонними паспортами. Росіяни зможуть перебувати в КНР з метою бізнесу, туризму, відвідування родичів чи друзів або обміну візитами без візи до 30 діб.


