«Медуза»: через 3 місяці війни багато хто в еліті РФ незадоволений Путіним

Видання «Медуза» з посиланням на джерела в російських владних колах пише, що за минулі три місяці багато представників російських еліт кілька разів змінювали свою позицію щодо масштабної війни Росії проти України та ситуації в країні. Зараз, як стверджує видання, дуже багато представників еліт – як прихильників продовження війни, так і прихильників миру – незадоволені особисто президентом РФ Володимиром Путіним.
Загалом в оцінках ситуації переважає песимізм, пише «Медуза». Представники бізнесу і низка членів уряду «невдоволені тим, що президент розпочав війну, не подумавши про масштаби санкцій». Є й ті, кого не влаштовують темпи так званої «спецоперації», вони наполягають на рішучіших діях у війні, аж до широкої мобілізації й війни «до перемоги».
За інформацією джерел «Медузи», до мобілізації в Кремлі не готові, оскільки ця ідея не є популярною в суспільстві. Прихильники негайного укладання миру, в свою чергу, вказують на проблеми в економіці, які з часом, на їхню думку, посилюватимуться.
Джерела «Медузи» також стверджують, що у найвищих ешелонах влади все частіше обговорюється тема «наступника Путіна». Йдеться не про змову проти президента Росії, «але є розуміння, або побажання, що в досить доступній для огляду перспективі керувати державою він не буде». Серед обговорюваних імен, які, на думку деяких представників влади РФ, зможуть «домовитися із Заходом», – мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
24 травня виповнюється три місяці з дня початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, яке у Кремлі, як і раніше, називають «спеціальною військовою операцією».
Напередодні в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
«Поєднання поганої тактики, обмеженого прикриття з повітря, недостатньої гнучкості й командного підходу, що посилює невдачі й помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас», – пояснили у розвідці.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3942 (258 дітей) і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 23 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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