Інформатор у справі «панамського архіву»: Путін для США небезпечніший за Гітлера

Анонімний інформатор, який передав у 2015 році журналістам матеріали так званого «панамського архіву» – одного з найбільших витоків даних про реальних бенефіціарів офшорних кампаній – вперше за 6 років дав інтерв’ю. Крім іншого, він згадав про президента Росії Володимира Путіна, припустивши, що гроші, раніше розміщені його оточенням в офшорних компаніях, зараз використовуються для фінансування війни проти України.

Інтерв’ю, взяте двома журналістами німецького видання Der Spiegel, опубліковане на сайті міжнародного розслідувального проєкту OCCRP, який об’єднує журналістів із різних країн. Десятки журналістів проєкту, співпрацюючи один з одним, у 2016 році опублікували чимало матеріалів на основі даних, що містяться у «панамських паперах». Йдеться про архів компанії Mossack Fonseca, клієнтами якої було безліч бізнесменів, політиків, громадських діячів і знаменитостей із десятків країн, включаючи Росію.

Інформатор, як і раніше, не називає свого справжнього імені, він говорить про себе як про «Джона Доу». Він зазначив, що офшорні компанії продовжують відігравати найважливішу роль для авторитарних режимів. За оцінкою співрозмовника журналістів, президент Росії Володимир Путін «є більшою загрозою для Сполучених Штатів, ніж свого часу був Гітлер», а підставні компанії назвав його «найкращими друзями», через які йде фінансування російської армії. «Це саме те, що вбиває ні в чому не винних людей в Україні», – заявив він. Як саме ці компанії фінансують російську армію, інформатор не уточнив.

Інформатор закликав країни Заходу зосередити зусилля на розкритті офшорних активів оточення Путіна. Він зазначив, що для цього є можливості, але не вистачає політичної волі. За словами інформатора, західні уряди не повинні зосереджувати увагу на символічних активах на кшталт яхт, а перенести її саме на розкриття власників офшорів.

Путін і низка російських високопосадовців неодноразово заявляли, що у них немає активів в офшорах. Практично все російське керівництво зараз перебуває під санкціями Заходу, які передбачають, що їхні активи у тих країнах, які ввели санкції, повинні заморожуватися.