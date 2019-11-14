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14 листопада 2019, Київ 21:20
Новини | Політика

«Справа «ВіЕйБі Банку»: суд оголосить про запобіжний захід Писаруку 15 листопада

Олександр Писарук у суді, Київ, 14 листопада 2019 року

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Вищий антикорупційний суд України оголосить рішення про запобіжний захід для колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, в п’ятницю, 14 листопада о 10:00. Про це повідомила суддя Віра Михайленко.

Прокурор Національного антикорупційного бюро України просив про арешт Писарука на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень, звинувачуючи Писарука у змові з власниками «ВіЕйБі Банку» при видачі йому стабілізаційного кредиту. Представник обвинувачення твердить, що НБУ не міг видати кредит без змови.

Захист просив відхилити це клопотання і застосувати особисте зобов’язання, апелюючи до недостатності доказів та відсутності ризиків, оскільки з моменту вручення підозри 11 листопада Писарук не покинув країну, маючи таку можливість. Також адвокати вказали, що правління Національного банку, представники «Райффайзен банку Аваль», відомі банкіри та інвестори висловили готовність взяти Писарука на поруки.

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Запобіжний захід Писаруку буде обраний 14 листопада – ВАКС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 12 листопада, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких – голова правління «Райффайзен Банку Аваль» і колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Правління Національного банку обурене врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».

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