Рада планує розглянути держбюджет-2026 3 грудня – Підласа

У Верховній Раді 3 грудня планується розгляд і ухвалення державного бюджету України на 2026 рік, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За її словами, бюджетний комітет Верховної Ради після проведених «численних консультацій» приступив до розгляду проєкту державного бюджету України на 2026 рік, що дозволить винести його в сесійний зал для розгляду в другому читанні і в цілому.

За словами Підласої, вона проситиме врахувати такі зміни:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії і на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності)

субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн – виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету)

додати один мільярд гривень на закупівлю зброї і військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»)

244 мільйонів гривень додати Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

Крім того, за її словами, планується залишити підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня – на 30% та 1 вересня – ще на 20% «без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів».

«Водночас пропонується додати 4,8 мільярда гривень на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року», – йдеться в повідомленні.

На початку листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді. У першому читанні парламент ухвалив держбюджет 22 жовтня.