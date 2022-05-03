Раді пропонують не надавати громадянство України людям, які заперечують чи підтримують російську агресію

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає розширення підстав, з яких Україна може відмовити в наданні громадянства. Документ, поданий групою народних депутатів, зареєстрували 2 травня.
Згідно з проєктом закону, громадянство не надаватиметься людині (або її близьким родичам), яка:
- заперечувала вчинення збройної агресії проти України державою, яка визнана в Україні державою-агресором, чи суверенітет України на її окупованих територіях
- підтримувала державу-агресора, її політиків чи збройні формування
- працювала чи працює в органах держави-агресора, відповідальних за державну безпеку чи безпеку її вищого керівництва, брала участь у її миротворчих місіях, діяльності збройних чи силових формувань
- публічно закликала до насильницької зміни конституційного ладу і цілісності України, розпалювання національної ворожнечі, пропагувала війну, тероризм, екстремізм, сепаратизм, підтримувала комуністичний або нацистських режими
- перебуває під санкціями
Також, згідно з документом, людина може втратити громадянство, зокрема, якщо брала участь у збройні агресії проти України або була засуджена за вчинення злочинів проти національної безпеки, злочинів проти миру чи тероризм.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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