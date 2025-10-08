Рада підтримала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Верховна Рада підтримала безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування під час дії воєнного стану.

За відповідну постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії РФ проголосували 308 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

«Ця постанова є очевидною пропозицією. Це політичний акт з боку Ради на підтримку того, що все місцеве самоврядування після закінчення 5 років повноважень залишається функціонуючим і легітимним...Ми не маємо допустити, щоб будь-хто, в тому числі профінансований коштами держави-агресора, ставив під сумнів діяльність місцевих рад під час воєнного стану. Тим більше, ми вже мали подібні прецеденти, коли російська пропаганда намагалася ставити під сумнів легітимність президента», – сказав з трибуни Верховної Ради один з авторів постанови, народний депутат від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін.

У постанові наголошується, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор – Росія.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене. Близько 20% території України зараз окуповано Росією, мільйони українців є переміщеними особами, а вся країна перебуває в зоні дії російських ударів.

Востаннє місцеві вибори в Україні проводились у жовтні 2020 року.



