Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Верховна Рада України 28 квітня підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації з 4 травня до 2 серпня 2026 року.

За це рішення проголосували 304 народних депутати.

Парламент продовжив воєнний стан і мобілізацію в 19-й раз.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.