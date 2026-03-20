Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що 55-річний військовозобов’язаний Володимир Балух перебував у Шевченківському РТЦК та СП, але повідомлення депутата Верховної Ради з фракції «Європейська солідарність» Володимира Ар’єва про побиття колишнього політв’язня Кремля не відповідають дійсності.

У повідомленні Київського ТЦК та СП йдеться, що Балух був доставлений до районного ТЦК як порушник військового обліку.

«Права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Громадянина було направлено для проходження ВЛК. Сприяння з боку військовозобов’язаного процесу проходження ВЛК і уточнення даних не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК та СП. В подальшому проходження ним військово- лікарської комісії було призупинено.

Паралельно в ході оновлення персональних даних, які підтягнулися з інших реєстрів, з'явилася інформація, що вищезазначений громадянин має інвалідність другої групи. Однак, з невідомих причин він не оформив у встановленому законом порядку відстрочку», – вказано у повідомленні.

Володимиру Балуху вручили повістку зі «вказаним терміном усунути порушення щодо своїх військово-облікових даних, після чого він вийшов з будівлі ТЦК та СП».

«За весь час перебування громадянина у приміщенні ТЦК та СП до нього з боку військовослужбовців жодних протиправних дій не було, фізична сила або засоби стримування не застосовувалися. Претензій до керівництва ТЦК особисто він не виказував і зі скаргами не звертався», – інформує Київський міський ТЦК та СП.

Раніше 20 березня опозиційний політик Володимир Ар’єв написав, що Балуха «били по голові в приміщенні ТЦК», а «потім всю ніч тримали в наручниках».

Поліція Києва повідомила 20 березня, що «перевіряє інформацію щодо побиття ветерана у Шевченківському районі столиці». Про результати перевірки правоохоронці наразі не повідомляли.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.