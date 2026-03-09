Поліція відкрила справу через напад на військових ТЦК на Волині

Поліція Волинської області повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту між військовослужбовцями обласного територіального центру комплектування і цивільними.

«Конфлікт трапився 8 березня на Камінь-Каширщині. Під час доставлення військовослужбовцями ТЦК і СП військовозобов’язаної особи їхній автомобіль наздогнали цивільні й заблокували рух. Чоловіки розбили скло службового транспортного засобу, нанесли ушкодження військовослужбовцям і силоміць витягли громадянина, який підлягав призову, однак ухилявся від служби», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що слідчо-оперативна група, яка працювала на місці, встановила усіх учасників інциденту: це жителі Камінь-Каширського району.

Провадження розслідують за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Напередодні пресслужба Волинського ТЦК повідомила, що група цивільних напала на військових обласного територіального центру комплектування. За повідомленням, поблизу села Озеро група оповіщення виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, коли близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль і почали навмисно блокувати його рух. Через це службове авто з’їхало в кювет. «Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля й силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК», – повідомив центр.

Внаслідок нападу один військовий ТЦК зазнав травми голови, ще один має садна на передпліччі й обличчі через розбите переднє пасажирське скло автомобіля. Наразі стан військовослужбовців стабільний.

«Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя й підлягає призову на військову службу», – додали в установі.

ТЦК нагадує, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців так подібні напади під час воєнного стану тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

У серпні 2025 року співробітники Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки зазнали нападу в Ковельському районі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.