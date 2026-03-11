Із битами проти ТЦК: напади і новий рівень напруги. Яка роль поліції?

На Закарпатті та Волині зафіксовані напади цивільних на ТЦК.

В одному випадку, за попередніми даними, цивільні чоловіки навмисно перегородили дорогу, заблокували авто, після чого наносили удари дерев’яними палицями.

В іншому випадку цивільне авто влаштувало гонитву за бусом ТЦК.

Що відбувається?

Як кваліфікують ці дії?

Яка роль поліції при цьому?

А що не так з діями поліції?

Якою має бути мобілізація?

І як має влада реагувати на напади на ТЦК?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Юлія Гірдвіліс, речниця Національної поліції України пояснила в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»): якщо конфлікт відбувся у присутності поліції, то правоохоронці мають припинити конфлікт та в разі необхідності викликати додаткові служби: оперативна група, медики, правозахисники.

Якщо ж поліція прибуває, коли конфлікт вже триває, то вони також мають припинити конфлікт, не допустити ескалації, забезпечити безпеку учасників конфлікту та встановити обставини конфлікту.

«Учасники конфлікту, яка була причина, чи стосується це заходів мобілізації, чи причиною є, наприклад, затримання в рамках якогось кримінального злочину, чи адміністративне правопорушення, яке було виявлено раніше. І водночас перебіг цих подій повинен фіксуватися за допомогою бодікамер, які є в правоохоронців», – роз’яснила Юлія Гірдвіліса.