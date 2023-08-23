Верховна Рада відновила обов’язкове фінансове звітування політичних партій

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відновлення обов’язкового фінансового звітування політичних партій, розповів нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його інформацією, відповідну законодавчу ініціативу підтримало 309 народних обранців.

Закон розроблено з метою «усунення прогалин в законодавстві та врегулювання питань, які стосуються забезпечення здійснення державного контролю НАЗК за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій».

Закон передбачає відновлення подання звітів політичними партіями та функцій НАЗК щодо їх перевірки, що було призупинено ще в 2020 році.

Документ передбачає відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій. Вони будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти впродовж 90 днів після набрання законом чинності.

Зазначається, що для інших політичних партій звітування пропонується відновити через 120 днів після набрання законом чинності.

Також законом встановлюється термін перевірки звітів НАЗК – 60 днів.

Встановлюється, що у разі виявлення ознак порушень законодавства НАЗК письмово спершу звертається до політичної партії для з’ясування відповідних обставин.