ВООЗ: за два десятиліття кількість хворих на рак може зрости на 60%

Якщо поточний тренд збережеться, за два десятиліття кількість хворих на рак може зрости на 60%, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у своєму звіті. Найбільша кількість захворювань (близько 81%) може спостерігатися в країнах з низьким та середнім рівнем доходів.

Здебільшого ці країни мають обмежені ресурси на боротьбу з інфекційними захворюваннями та покращення системи материнського та дитячого здоров’я. Одночасно медичні сервіси не мають засобів для запобігання, діагностики та лікування раку.

У 2019 році понад 90% країн із високим рівнем доходів повідомляли, що мають доступні комплексні сервіси для лікування раку. У країнах із низьким рівнем доходів ця цифра була на рівні менш ніж 15%.

«Це сигнал тривоги для всіх нас, щоб боротися з неприйнятною нерівністю між сервісами лікування раку в багатих та бідних країнах. Якщо люди матимуть доступ до первинної допомоги та консультацій, тоді рак можна буде виявити на ранніх стадіях, ефективно лікувати та вилікувати. Рак не повинен бути смертним вироком для будь-кого і будь-де», – заявив помічник генерального директора ВООЗ Рен Мінхой.

В організації оприлюднили перелік перевірених заходів для запобігання новим випадкам раку. Серед них – контроль за вживанням тютюну (який є причиною смерті від раку у 25% випадків), вакцинація проти гепатиту B, боротьба з раком шийки матки шляхом вакцинації проти вірусу папіломи.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреєсуса, у наступне десятиліття можна врятувати щонайменше сім мільйонів життів.

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. За даними ВООЗ, у 2008 році від раку померли 7,6 мільйона людей (це близько 13% від усіх смертей у світі).