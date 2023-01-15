Атака по житловому будинку в Дніпрі: рятувальники вже виявили тіла 23 загиблих

Станом на 13:00 неділі, 15 січня, через влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі вкотре збільшилась кількість загиблих, йдеться в повідомленні прессслужби Дніпровської міськради.

«За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що вже було врятовано 39 осіб, у тому числі 6 дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб, уточнили рятувальники.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Станом на 10 ранку 15 січня було відомо про загибель 21 людини внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, рятувальні роботи наразі ще тривають.