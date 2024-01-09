КМВА: зросла кількість загиблих через ракетний удар по Києву 29 грудня

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки сил РФ 29 грудня 2023 року, повідомили в столичній міській військовій адміністрації.

«Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції», – розповіли у КМВА.

Таким чином, станом на сьогодні внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня у Києві загинули 33 людини.

У ніч проти 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині.

Ця атака спричинила найбільшу кількість цивільних жертв у столиці внаслідок повномасштабного вторгнення.