Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк

Росія збільшила до трьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Раніше військові повідомляли про два російські ракетоносії.



«Ситуація динамічно змінюється. Кількісний склад корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ також. Їх наразі вже 16 у Чорному морі, серед них є три ракетоносії – два надводних і один підводний. Це 20 ракет типу «Калібр» готові до пуску. Певним чином на ситуацію впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не критичний, щоб абсолютно виключити застосування», – заявила вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше 28 січня у ВМС ЗСУ повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп складає близько 12 ракет.

Зранку 26 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.

Про факти влучань повідомила влада Вінниччини, де обійшлося без жертв, Одещини – там постраждали два об’єкти критичної інфраструктури, але також без людських жертв. На Київщині також зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Два вибухи прогриміли у Києві – у Дніпровському і Голосіївському районах. У столиці, за даними влади, одна людина загинула і двоє поранені.

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще 11 поранені