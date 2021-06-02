Колишній тренер Андрія Шевченка повернувся в мадридський «Реал»

61-річний італійський наставник Карло Анчелотті вдруге у своїй тренерській кар’єрі очолив мадридський футбольний клуб «Реал». Контракт із Анчелотті розрахований на три сезони.

Наприкінці травня «Реал» залишив Зінедін Зідан. «Я пішов, тому що відчув, що клуб більше не вірить у мене», – сказав екстренер королівського клубу, коментуючи свою відставку.

Анчелотті вже працював з мадридською командою і виборов 10-ту для «вершкових» Лігу чемпіонів, це сталося в Лісабоні в 2014 році. Але наступний сезон клуб провів невдало, і Анчелотті залишив Іспанію.

Упродовж п’яти років, з 2001-го до 2006-го, Карло Анчелотті був тренером нинішнього керманича збірної України Андрія Шевченка. Разом із Анчелотті та Шевченком італійський «Мілан» у 2003 році став переможцем Ліги чемпіонів.

У «Евертоні», з яким Карло працював у минулому сезоні, італійський фахівець спромігся лише на 10-те місце в англійській прем’єр-лізі.

У минулому сезоні «Реал» фінішував другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись іншому мадридському клубові, «Атлетико». Вперше за багато років «Реал» завершив сезон без жодного трофею.