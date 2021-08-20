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Новини | Суспільство

Друга репетиція параду: в Києві з 15:30 обмежать рух

Перша репетиція пройшла 18 серпня

У Києві 20 серпня обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту низкою вулиць міста у зв’язку з другою репетицією військового параду до Дня Незалежності, що відбуватиметься на Хрещатику і Майдані.

Обмеження діятимуть від 15:30 до 01:15, попередили у Київській міській державній адміністрації.

Детальніше про те, які вулиці перекриють і який громадський транспорт змінить маршрут, читайте тут.

Крім того, на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. Через це буде обмежений доступ громадян до територій, прилеглих до місця проведення салюту.

На 22 серпня запланована третя репетиція параду військ до Дня Незалежності України, під час якої діятимуть такі ж обмеження руху транспорту, додали в КМДА.

Перша репетиція пройшла 18 серпня.

День Незалежності України відзначають 24 серпня, загалом по Україні заплановані понад 150 святкових заходів.

У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності (фотогалерея)

Для проведення репетиції рух у центрі столиці України було перекрито
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