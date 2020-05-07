«Репортери без кордонів» засудили «хвилю насильства» проти українських журналістів

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликала українську владу застосувати законодавство, що передбачає відповідальність за насильство над журналістами, після того, як минулого тижня в Києві на журналіста напали поліцейські, коли він знімав акцію біля Кабінету міністрів.

У заяві від 7 травня правозахисники, що базуються в Парижі, наголосили, що інцидент стався на тлі «багатьох інших випадків погроз і актів агресії й залякування» проти журналістів з часу оголошення обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу в Україні в березні.

«Неприйнятно для поліції приєднуватися до хвилі насильства, якого зазнають українські журналісти від початку кризи у сфері охорони здоров'я. Ця тенденція загрожує основам української демократії, і її потрібно терміново змінити», – заявила голова бюро Східної Європи та Центральної Азії «Репортерів» Жанна Кавельє.

Вона наголосила на необхідності проведення прозорого розслідування інциденту.

29 квітня «Громадське телебачення» заявило, що його журналіста Богдана Кутєпова, який вів прямий ефір під Кабінетом міністрів, побили поліцейські і зламали його техніку.

Патрульна поліція повідомила про початок службового розслідування інциденту.

За інформацією «Репортерів», черговий напад на представника ЗМІ стався ввечері 1 травня, коли журналіста Микиту Книша атакувала група молодих людей у Харкові.

Україна посідає 96 місце зі 180 країн світу у Всесвітньому індексі свободи преси «Репортерів без кордонів» 2020 року.