Reuters: Саудівська Аравія непублічно завдавала ударів у відповідь по Ірану

Саудівська Аравія завдала кілька неоголошених ударів по Ірану у відповідь на атаки, яких зазнала від початку війни на Близькому Сход – про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназваних двох західних і двох іранських посадовців.

Удари Саудівської Аравії, про які раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли королівство безпосередньо вдалося до військових дій по іранській території. За оцінкою агентства, це свідчить, що Ер-Ріяд став «сміливішим» у обороні від свого головного регіонального суперника.





За словами двох західних чиновників, атаки, здійснені саудівськими Військово-повітряними силами, мали місце наприкінці березня. Один із них сказав лише, що це були «удари у відповідь на удари по Саудівській Аравії».

Reuters не змогло підтвердити, які саме цілі були уражені.

У відповідь на запит про коментар високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії напряму не уточнив, чи були завдані удари.

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло на запит про коментар.

11 травня американське видання Wall Street Journal повідомило, що Об’єднані Арабські Емірати також завдавали ударів по Ірану. Водночас, зазначає Reuters, підхід двох близькосхідних країн не є ідентичним: ОАЕ мають більш «яструбину» позицію, намагаючись отримати компенсацію від Ірану та рідко вдаючись до публічної дипломатії з Тегераном. Саудівська Аравія натомість намагалася запобігти загостренню конфлікту й підтримувала контакти з Іраном.

Саудівська Аравія, яка має давні військові відносини зі Сполученими Штатами, традиційно покладалася на американських військових для захисту, але 10-тижнева війна зробила королівство вразливим до атак, які вийшли за межі військової парасольки США.