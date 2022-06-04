Резніков про те, коли закінчиться війна: «це реально зробити ще цього року»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, за його «оптимістичними прогнозами», війну можна завершити ще цього року.

Як повідомила пресслужба Міноборони 4 червня, він сказав про це, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

«Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», – сказав Резніков, нагадавши, що мрією кремлівської влади є «зібрати «їхні» землі».

«Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому», – застеріг міністр.

Голова НАТО Єнс Столтенберґ 2 червня заявив, що війна Росії проти України стала «війною на виснаження», і західні країни повинні готуватися до «довгого шляху». Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, «дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою».