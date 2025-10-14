Після протестів влада РФ може відтермінувати запровадження утилізаційного збору на автомобілі

У Росії віцепрем’єр Денис Мантуров доручив міністерству промисловості і торгівлі опрацювати пропозиції щодо відтермінування нових правил розрахунку утилізаційного збору на закордонні автомобілі, повідомляє агенція РБК із посиланням на апарат урядовця.

Мантуров оголосив про це після того, як у Владивостоку і Новосибірську відбулися акції протесту, вони також планувалися в інших містах.

Нові правила мали набрати чинності 1 листопада 2025 року.

У повідомленні пресслужби російського урядовця зазначається, що ажіотажний попит на ввезення закордонних машин вплинув на завантаження прикордонних пропускних пунктів, там сформувалися черги, через які термін доставки автомобіля може зрости на кілька тижнів.

В апараті Мантурова заявили, що така затримка могла зачепити і громадян, які сплатили за автомобіль до оголошення про зростання утилізаційного збору, тому необхідно розширити перехідний період, щоб забезпечити можливість завершення наявних замовлень за поточними правилами.

У середині вересня міністерство промисловості і торгівлі РФ запропонувало запровадити нову прогресивну шкалу розрахунку утилізаційного збору з прив’язкою до потужності двигуна автомобілів. З 1 листопада до формули розрахунку платежу буде внесено підвищувальний коефіцієнт, який розраховується за прогресивною шкалою залежно від потужності двигуна. Збір зросте для всіх категорій покупців, включно з фізичними особами. За оцінкою експертів, підвищення збору стосуватиметься половини автомобілів, які ввозяться до Росії, а вартість машин може зрости на 800 тисяч рублів і більше.

11 жовтня у Владивостоку відбувся мітинг проти підвищення утилізаційного збору на автомобілі, в ньому взяли участь близько пів тисячі людей. Учасники тримали плакати: «Їм мерседеси, а нам жигулі», «Доступні машини – справедливий збір» тощо. На мітингу збирали підписи під зверненням до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна з вимогою скасувати нову систему.

У Новосибірську відбувся нечисленний пікет, акції протесту планувалися і в інших містах, переважно на Далекому Сході і в Сибіру.