У РФ виховательку оштрафували за дитячу пісню «Скасуйте війну»

Суд в Уссурійську на Далекому Сході РФ визнав дискредитацією російської армії дитячу постановку до Дня перемоги, під час якої виконувалася пісня «Милі, добрі дорослі, скасуйте війну!» Виховательку ліцею «Російських залізниць» Діну Анищик, яка брала участь у постановці дитячої театральної студії, оштрафували на 30 тисяч рублів. Про це пише видання «Верстка», яке виявило рішення суду в його картотеці.

На фестивалі «Країна чудес», як пише «Верстка», діти заспівали пісню, а також показали плакати з написом «Ні війні!» російською, англійською та українською мовами. Співробітники поліції, які побачили відео виступу, склали протокол про дискредитацію армії, вважаючи, що Анищик, організувавши виступ, «здійснила публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ». Суд вирішив, що у пісні та виставі був присутній «заклик припинити спеціальну військову операцію», тобто війну проти України.

Анищик не визнала провину, зазначивши, що текст пісні був погоджений з організаторами. «Верстка» зазначає, що пісня «Скасуйте війну» написана членом Спілки письменників Росії Тетяною Вєтровою і нерідко виконується на музичних дитячих конкурсах та виступах, присвячених річницям воєнних конфліктів. Її приспів звучить так:

Там, где идёт война, детям негде играть

Там, где идёт война, нельзя цветы собирать

Там, где идёт война, никто на вопрос не ответит:

За что во все времена погибают невинные дети?

Статтю про дискредитацію армії було внесено до Кримінального кодексу невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. За нею, зазвичай, притягають до відповідальності противників війни, причому як за висловлювання з її прямим засудженням, так і за фрази «Ні війні» чи «Світу – мир», які формально не згадують війну проти України. Дві адміністративні справи за статтею про дискредитацію спричиняють уже кримінальне переслідування.