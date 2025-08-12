Доступність посилання

Росія: у соцмережах пишуть про атаку дронів на завод «Монокристал» у Ставрополі

Повідомляється, що на території підприємства виникла пожежа
У Росії дрони атакували місто Ставрополь, йдеться у повідомленнях місцевих телеграм-каналів.

Губернатор Володимир Володимиров попередив про небезпеку безпілотників.

Телеграм-канал ASTRA пише, що атаки зазнав завод АТ «Монокристал» – один із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості. Синтетичний сапфір використовується в оптичних системах, захисних елементах датчиків та лазерів, включаючи військові прилади.

ASTRA повідомляє, що на території підприємства виникла пожежа.

Минулого місяця в російському Ставрополі дрони атакували оборонний завод «Сигнал», який займається випуском засобів радіоелектронної боротьби для літаків та наземних об’єктів, включаючи «Тополь-Е».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

