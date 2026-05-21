У Росії студенток агітують вступати в безпілотні війська

Для студенток Красноярського коледжу радіоелектроніки та інформаційних технологій (ККРІТ) провели закриту зустріч, на якій чоловік у «армійській формі» та жінка «з адміністрації» агітували дівчат вступати до військ БпЛА. Про це з посиланням на одну з дівчат, які були на зустрічі, повідомляє студентське видання «Гроза».

За словами студентки, на зустрічі розповіли про вимоги до кандидаток в оператори безпілотників: вік від 18 до 34 років, відсутність судимості та дітей. Організатори пояснили останню умову тим, що жінки «мають виховувати дітей, ростити, народжувати». Одна зі студенток спитала, чи може вона залишити зустріч.

«Дівчата, я вас чудово розумію, що інформація така вона неоднозначна, але у кожного є свій вибір», – сказала агітаторка студенткам (цитата за виданням «Гроза»).

Як зазначає видання, це вже восьмий випадок, коли студенток російських вишів чи коледжів агітують вступати до безпілотних військ. Раніше аналогічні зустрічі відбувалися в Унівеситеті ІТМО (Санкт-Петербурзький національний дослідницький університет інформаційних технологій, механіки та оптики), Самарському та Ярославському держуніверситетах, Сибірському федеральному університеті, «Воєнмеху» (Балтійський державний технічний університет «Воєнмех») та інших навчальних закладах.