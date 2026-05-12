Голова Держдуми РФ через візит Зеленського розповів вірменам про «мимовільні паралелі» з Україною

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін 12 березня в російській мережі Мах написав, що у нього «мимоволі виникають паралелі» між процесами, що відбувалися в Україні понад 10 років тому, та Вірменією сьогодні.

За повідомленням вірменської служби Радіо Свобода, говорячи про візит президента України Володимира Зеленського до Єревана 4 травня, Володін зазначив: «Очевидно, що цей крок Нікола Воваєвича (Пашиняна, прем’єр-міністра Вірменії – ред.) не був дружнім ні до нашої країни, ні до громадян Росії, ні навіть до вірменського народу. Сьогодні для всіх є одне очевидне питання: як розвиватимуться відносини між нашими країнами після таких дій Пашиняна? Чи зблизяться наші держави, чи віддаляться одна від одної? Чи буде більше напруженості у відносинах, чи менше? Мимоволі виникають паралелі. Саме так все й починалося в Україні», – написав Володін.

Після подій у Єревані за участю європейських лідерів офіційна Москва зробила різкі заяви. Спочатку речниця МЗС виступила з коментарем, згодом до зовнішньополітичного відомства викликали посла Вірменії, якому висловили обурення візитом президента України до Єревана, а також стверджували, що не можна закривати очі на кроки Єревана назустріч Брюсселю.

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, заявив у Єревані, що Москва вирішила провести парад без військової техніки цього року, оскільки «вони також бояться, що під час параду над Красною площею пролетять дрони».