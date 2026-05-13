Суд у Москві заочно заарештував ексміністра оборони Британії

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса у справі про виправдання тероризму, пише видання «Медіазона». Рішення було ухвалене ще в листопаді 2025 року, а в січні ім’я Воллеса з’явилося в базі розшуку МВС Росії.

Причина кримінальної справи офіційно не розкривалася. Раніше депутат Держдуми Михайло Шеремет закликав оголосити Воллеса «воєнним злочинцем та поплічником тероризму» після його заяв про окупований Крим.

У вересні 2025 року на Варшавському безпековому форумі Воллес закликав надати Україні далекобійну зброю, щоб «задушити» Крим і «зробити його непридатним для життя». Він також казав, що хотів би побачити руйнування Керченського мосту, щоб лідер РФ Володимир Путін «зрозумів, що йому є що втрачати».

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці висловлювання «дурними».

Воллес очолював міністерство оборони Великої Британії з 2019 до 2023 року і був одним із ключових західних прихильників військової допомоги Україні після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.