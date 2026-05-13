Суд у Москві заочно заарештував ексміністра оборони Британії

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса у справі про виправдання тероризму, пише видання «Медіазона». Рішення було ухвалене ще в листопаді 2025 року, а в січні ім’я Воллеса з’явилося в базі розшуку МВС Росії.

Причина кримінальної справи офіційно не розкривалася. Раніше депутат Держдуми Михайло Шеремет закликав оголосити Воллеса «воєнним злочинцем та поплічником тероризму» після його заяв про окупований Крим.

У вересні 2025 року на Варшавському безпековому форумі Воллес закликав надати Україні далекобійну зброю, щоб «задушити» Крим і «зробити його непридатним для життя». Він також казав, що хотів би побачити руйнування Керченського мосту, щоб лідер РФ Володимир Путін «зрозумів, що йому є що втрачати».

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці висловлювання «дурними».

Воллес очолював міністерство оборони Великої Британії з 2019 до 2023 року і був одним із ключових західних прихильників військової допомоги Україні після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

