РНБО ухвалила секретне рішення у зв’язку з загостренням в зоні ООС – Данілов

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 19 лютого ухвалила секретне рішення, яке стосується загострення ситуації на Донбасі. Про це розповів на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що члени ради заслухали звіти головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Ухвалене рішення не розголошується.

За словами Данілова, йдеться про повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали п’ять сценаріїв розвитку подій на Донбасі. Тепер їх мають переглянути.

Він наголосив, що це питання розглядали через збільшенням порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.