У Росії визнали «небажаним» німецький фонд, який нагадує про злочини нацизму

Генпрокуратура Росії визнала «небажаною» діяльність у країні німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», що зберігає пам’ять про злочини нацизму і їхні жертви. Організація виплачувала компенсації колишнім в’язням концтаборів і гетто, жителям окупованих територій, відправлених до Рейху на примусові роботи, займається історичними проєктами і захистом прав людини.

До середини 2000-х лише у Росії фонд виплатив компенсації 200 тисяч росіян.

У 2024 він припинив фінансування програми в РФ, а в 2025 році опікунська рада фонду призупинила членство російського й білоруського представників в опікунській раді організації, це викликало різку реакцію урядів обох країн.

У прокуратурі Росії заявили, що німецький фонд зайняв «політично заангажовану антиросійську позицію, розповсюджуючи заклики до підтримки України й організуючи збір пожертв».

Організацію звинуватили у діяльності, спрямованій на порушення територіальної цілісності Росії, «посилення військового протистояння», радикалізацію суспільства і «культивування русофобії».

Німецький фонд започаткований урядом і представниками бізнесу. У 2024 році в Росії був ухвалений закон, що дозволяє визнавати «небажаними» в країні не лише приватні неурядові організації, а й організації, засновниками чи учасниками яких є державні органи інших країн.

У фонді заборону поки що не коментували.

Визнання організації «небажаною» означає заборону на її роботу в Росії і загрозу кримінального переслідування для людей, які з нею співпрацюють.