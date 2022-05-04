Росія заборонила в’їзд прем’єру Японії і десяткам інших осіб через санкції

Росія заявляє, що заборонила в’їзд прем’єр-міністру Японії Фуміо Кісіді й ще понад 60 особам, включаючи міністрів, представників ЗМІ та інтелектуалів, через санкції проти Москви через її неспровоковане масштабне вторгнення в Україну.

Міністерство закордонних справ Росії 4 травня заявило, що заборона є постійною.

У список потрапили, зокрема, міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі, міністр фінансів Суньїті Судзукі, міністр оборони Нобуо Кісі і Хірокадзу Мацуно, генеральний секретар кабінету міністрів.

Японія услід за США, Європейським союзом і багатьма їхніми союзниками запровадила кілька раундів руйнівних санкцій проти Росії через її війну в Україні.