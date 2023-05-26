Росія: «Калашников» заявив про намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе

Російський виробник зброї «Калашников» заявив 26 травня, що запускає новий підрозділ із виробництва безпілотників-камікадзе – одного з ключових видів зброї, яка використовується під час війни Росії проти України.

Після того, як українські сили використовували західні, ізраїльські та турецькі безпілотні літальні апарати в перші місяці війни, Росія почала використовувати безпілотники Shahed іранського виробництва, намагаючись збільшити власне виробництво.

«У 2024 році ми зможемо в кілька разів збільшити кількість БПЛА, вироблених у нашій традиційній ніші: баражуючі боєприпаси, розвідувальні безпілотники», – заявив президент «Калашникова» Алан Лушніков, який перебуває під західними санкціями через війну Росії проти України. Точних даних він не назвав.

24 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили майже 900 іранських дронів «Шахед» із 1160 застосованих російськими військами проти українських міст і сіл.