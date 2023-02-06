Росія: губернатор заявив про вибух безпілотника під Калугою

У Росії неподалік Калуги в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник, це сталося у лісі за містом о п’ятій годині ранку, повідомив у телеграмі губернатор Калузької області Владислав Шапша.

За його словами, ніхто не постраждав. Кому належав літальний апарат, не уточнюється. Калуга розташована приблизно за 200 кілометрів від Москви.

Це не перший подібний інцидент у регіоні. У жовтні в області виявили відразу два дрони. Один упав і вибухнув на території військового аеродрому Шайковка, де дислокований 52-ий гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Під час вибуху ніхто не постраждав, інфраструктура аеродрому і техніка не зазнала пошкоджень, заявляла місцева влада.

12 жовтня російська ППО збила ще один безпілотник на півдні Калузької області. Уламки впали в безлюдній місцевості.

На авіабазі Шайковка дислоковано 52-ий гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. До його складу входять дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які беруть участь в ударах по Україні.

У грудні аеродроми в місті Енгельс у Саратовській області та Дягілєво в Рязанській області РФ зазнали ударів безпілотників. Усього внаслідок цих ударів загинули шестеро російських військовослужбовців.

У Міноборони Росії стверджували, що безпілотники були збиті ППО, а військові загинули внаслідок падіння уламків. Серед загиблих у Дягілєво, за повідомленнями, був майор Повітряно-космічних сил Росії Євген Навлютов. У низці телеграм-каналів стверджувалося, що Навлютов був пілотом бомбардувальника Ту-22М3.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударах Україну.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.