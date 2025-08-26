У Росії уряд запропонував вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Уряд Росії запропонував денонсувати Європейську конвенцію про запобігання тортурам. Постанову про подання президентові РФ для внесення до Держдуми відповідної пропозиції підписав прем’єр-міністр Михайло Мішустін.

У документі йдеться про те, що Росія вийде з конвенції й ухвалених до неї протоколів.

У тексті документу уряд посилається своє право запропонувати припинити дію міжнародного договору, до якого приєднувалася Росія. За законом, у поданні мають бути зазначені обґрунтування доцільності припинення договору й оцінка його наслідків, в опублікованому документі такої інформації немає.

Європейська конвенція щодо запобігання катуванням була схвалена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її 1996-го, коли стала членом Ради.

2022 року Росія заявила про вихід із Ради Європи, а Рада – про її виключення через широкомасштабну війну проти України. Після цього Москва почала виходити з міжнародних договорів, пов’язаних з організацією. У тому числі Росія перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини і відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини, денонсувала конвенції про захист національних меншин, про перешкоджання тероризму, соціальну хартію і хартію місцевого самоврядування.