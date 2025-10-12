Путін підписав указ, покликаний боротися з дефіцитом пального в РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про так званий мораторій на обнулення паливного демпфера. Цей захід покликаний, як повідомили в Міненерго Росії, стабілізувати ціни на бензин і дизельне пальне всередині країни.

Передбачається, що цей крок зробить вигіднішими поставки пального на внутрішній ринок, а не на експорт, пише Російська служба Радіо Свобода.

У низці регіонів Росії і в окупованому Криму останніми тижнями фіксуються перебої з постачанням пального або зростання цін на нього. Це пов’язано з виходом з ладу установок на нафтопереробних заводах після ударів по них українських безпілотників.

За останніми даними аналітиків, у простої зараз перебуває рекордна кількість установок із переробки нафти.

Суть паливного демпфера, як пише російське видання РБК, полягає в тому, що уряд, виплачуючи субсидію переробникам, мотивує нафтовиків постачати більше бензину і дизелю на внутрішній ринок, а не на експорт.

Якщо продавати пальне за кордон вигідніше, ніж усередині країни, то за допомогою демпферного механізму влада РФ компенсує нафтовим компаніям різницю з експортом, стабілізуючи таким чином динаміку цін. Але якщо внутрішні ціни на пальне стають вищими за певні значення, демпферні виплати обнулюються.

Тепер же, згідно з указом, підписаним Путіним, обнулення виплат паливного демпфера по бензину і дизельному пальному не буде, навіть якщо ціни всередині країни перевищуватимуть встановлений поріг. Таким чином влада Росії сподівається простимулювати нафтовиків не прагнути продавати пальне за кордон.

Мораторій діятиме з 1 жовтня до 1 травня.

Тим самим указом з-під акцизу виведене дизельне пальне, яке одержують при змішуванні літнього дизеля з авіаційним гасом. У Міненерго РФ наголосили, що головне завдання міністерства та уряду – «забезпечити росіян і промисловість пальним».

На початку жовтня стало відомо, що експорт російської танкерної нафти зріс до максимуму майже за півтора року на тлі атак українських дронів на нафтопереробні заводи. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.