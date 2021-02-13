Росія розширила список підсанкційних українських компаній

Росія оновила перелік компаній України, які потрапляють під санкції, йдеться в постанові уряду Росії, оприлюдненій 12 лютого.

В підсанкційний перелік додані дев’ять нових компаній. Серед них – одеські підприємства «Донмар», «Краншип», «Трансшип», два дочірні підприємства «Транспшип Балк», «Трансшип Сервіс». Вони спеціалізуються на водному транспорті.

Також під російські санкції потрапили дві дніпровські компанії – «Максима Метал Сервіс» (оптова торгівля металами та металевими рудами) та «Солар стальконструкція» (виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій) – та «Полтавський автоагрегатний завод». Ще одна компанія Kirgan Holding S.A зареєстрована в Панамі.

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Восени, 4 вересня російський уряд запровадив санкції проти групи народних депутатів України, в тому числі проти п’ятого президента України, народного депутата й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні 2018 року. Перелік був розширений в грудні того ж року. У обмежувальний список тоді потрапили 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.