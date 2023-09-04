У Росії встановили ППО поблизу резиденції Путіна

У Росії систему протиповітряної оборони «Панцир С-1» встановили поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна біля Москви, повідомила російська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, 3 вересня телеканал «Росія» показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО в Москві. Журналісти Радіо Свобода геолокували її: вона розташована поряд із селищем Заріччя, де раніше в січні вже були розміщені ці установки.

Тоді «Панцир» і його радар стояли в чистому полі, наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію «Панцирів» обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку Planet.com 3 вересня 2023 року.

Ці «Панцирі» встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Радіо Свобода вивчило також супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції «Панцирів» зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі «Панцирі» поставили на подіуми.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України влада російських регіонів повідомляла про атаки або появу безпілотників понад 500 разів. Наймасштабніша атака відбулася 30 серпня 2023 року.