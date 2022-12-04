ВМС: Росія тримає в Чорному морі 21 корабель, 24 ракети «Калібр»

У Чорному морі станом на 4 грудня на бойовому чергуванні перебуває 21 російський корабель, із них – чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 24 ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

У ВМС додали, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – одне судно, що рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – судна не проходили.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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