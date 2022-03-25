Військові РФ зменшили авіаційну активність, але посилили розвідку безпілотниками – ЗСУ

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що минулої доби російські військові зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

«Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети», – повідомила пресслужба командування ПСУ пізно ввечері 24 березня у фейсбуці.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.