Заступник командувача російського Чорноморського флоту загинув під Маріуполем

Заступник командувача російського Чорноморського флоту капітан 1-го рангу Андрій Палій загинув під час боїв під українським Маріуполем. Про це повідомили в неділю у телеграмі російський губернатор Севастополя в окупованому Криму Михайло Развозжаєв та російська сенаторка Катерина Алтабаєва.

Палій став одним із кількох високопоставлених російських військових, про загибель яких повідомлялося під час війни з Україною. Українська сторона зокрема заявляє, що з початку війни було вбито вже п’ятеро російських генералів, Москва це не коментує.

Палій народився 1971 року в Києві. 1992 року закінчив Київське вище військово-морське політичне училище. Був заступником командира роти у Національній гвардії України. Відмовився приймати присягу Україні та перейшов служити на Північний флот, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Після окупації Криму у 2014 році був призначений заступником начальника Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова з військово-політичної роботи. З 2019 року був заступником командувача Балтійського флоту з військово-політичної роботи. 2020 року переведений на ту ж посаду на Чорноморський флот. Брав участь у війні Росії з Грузією у 2008 році, був заступником командувача російських військ у Сирії.

На флоті загиблий обіймав адміральську посаду. Севастопольське видання ForPost стверджує, що перед загибеллю готувалися документи про присвоєння йому звання контр-адмірала.

За даними Генштабу СЗУ, станом на 20 березня втрати особового складу армії РФ становлять понад 14 тисяч військових.

Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».