Найбільше – на Донецькому напрямку. Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії за добу

Росія за останню добу втратила близько 150 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив вранці 5 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.
«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, загалом від початку масштабного вторгнення Росія втратила:
- близько 41 650 особового складу
- 1792 танків
- 4032 бойових броньованих машин
- 950 артилерійських систем
- 260 РСЗВ
- 123 засоби ППО
- 223 літаки
- 191 гелікоптер
- 742 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 182 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2964 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
- 83 одиниці спеціальної техніки.
За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових убитими.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ