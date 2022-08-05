Найбільше – на Донецькому напрямку. Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії за добу

Росія за останню добу втратила близько 150 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив вранці 5 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, загалом від початку масштабного вторгнення Росія втратила:

близько 41 650 особового складу

1792 танків

4032 бойових броньованих машин

950 артилерійських систем

260 РСЗВ

123 засоби ППО

223 літаки

191 гелікоптер

742 БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2964 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

83 одиниці спеціальної техніки.

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.