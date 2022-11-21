ISW проаналізував зростання впливу в Росії військових блогерів, попри їхню критику ведення війни

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті проаналізував зростання впливу в Росії спільноти військових блогерів, незважаючи на їхні дедалі більш критичні коментарі щодо ведення війни. За попередніми даними, ця спільнота складається з понад 500 авторів і стала в Росії авторитетним голосом щодо війни проти України.

«Спільнота зберігає сильні провоєнні й націоналістичні погляди та пов’язана з відомими російськими націоналістичними ідеологами. Тісні стосунки військових блогерів зі збройними силами – чи то збройними силами Росії, чеченськими спецпідрозділами, найманцями «Групи Вагнера» чи проксі-формуваннями – дали цій спільноті авторитетніший голос у російському інформаційному просторі, ніж Міністерство оборони Росії», – йдеться у звіті.

«Російський президент Володимир Путін захищав військових блогерів від атак Міністерства оборони та заступався за їхню незалежність, незважаючи на посилення утисків і цензури по всій Росії… Те, що Кремль толерує спільноту військових блогерів, дивує, враховуючи його цензуру щодо інших більш традиційних ЗМІ, включаючи опозиційні та іноземні ЗМІ», – додають дослідники.

В ISW звернули увагу на те, що деякі військові блогери зараз обіймають офіційні посади в Кремлі.

«Путін призначив деяких відомих блогерів із великою кількістю підписників, щоб дістатися до націоналістичної групи виборців, до якої вони звертаються, і, найголовніше, щоб запобігти повставанню цієї групи проти путінізму. Наприклад, 20 листопада Путін призначив відомого російського військового блогера і кореспондента «Комсомольської правди» Олександра Коца членом Російської ради з прав людини, як раніше повідомляв ISW. Путін особисто зустрівся з деякими російськими блогерами та запросив їх прийти на його промову про анексію 30 вересня», – йдеться в повідомленні.

Дослідники зазначають, що взаємодія Путіна з цими військовими блогерами не пом’якшила їхні коментарі щодо війни, вони продовжують критикувати російські військові зусилля і особливо російське Міноборони, навіть коли Путін їх захищає та просуває.

Відомість спільноти військових блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля створити ефективну присутність у Telegram, що виникла через загальну неспроможність Путіна підготувати свій народ до серйозної та тривалої війни, кажуть в ISW.

«Захист Путіним критики з боку військових блогерів на адресу обраних ним чиновників є примітним. Це свідчить про те, що він вважає збереження підтримки принаймні певної помітної частини російського населення основою для військових зусиль, якщо не для виживання свого режиму, і що він готовий терпіти критику з боку групи, яку він вважає лояльною, щоб забезпечити цей центр ваги. Чи залишаться блогери вірними Путіну та військовим зусиллям, якщо російська армія продовжуватиме боротьбу й терпітиме невдачі? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в той час, як Путін посилює вимоги до свого неохочого населення забезпечити гарматне м’ясо для невдалої війни», – пишуть дослідники.

Нещоднавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія зазнала невдачі у спробах досягти кожної зі своїх цілей, які вона ставила у повномасштабній війні проти України. За його словами, Росія програла у стратегічному плані, в оперативному плані і в тактичному плані.

Інститут вивчення війни минулого тижня заявляв, що чергова хвиля мобілізації в Росії значно погіршить загальну якість російських військ, які перекидають на фронт в Україну.

За інформацією експертів, продовження прихованих мобілізаційних заходів та потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, ймовірно, створюють значне навантаження на і так перевантажений російський апарат формування збройних сил.