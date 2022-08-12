Генштаб: Росія за добу найбільших втрат зазнала на Донецькому напрямку

Росія за останню добу у повномасштабній війні проти України втратила ще близько 200 своїх військових, найбільше – на Донецькому напрямку, повідомив вранці 12 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні російські втрати від початку масштабного вторгнення в Генштабі оцінили у:
- 43 200 особового складу
- 1849 танків (три – за останню добу)
- 4108 бойових броньованих машин (+8)
- 975 артилерійських систем (+1)
- 261 РСЗВ
- 136 засобів ППО (+2)
- 233 літаки (+1)
- 193 гелікоптери
- 778 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+6)
- 185 крилатих ракет
- 15 кораблів /катерів
- 3021 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн (+3)
- 90 одиниць спеціальної техніки.
За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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