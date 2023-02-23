Генштаб: Росія за добу втратила в Україні 790 військових, 16 танків

Протягом минулої доби у війні проти України загинули 790 російських військових, заявив вранці 23 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення майже рік тому Росія втратила близько 145 850 своїх військових.

У командуванні також навели втрати щодо військової техніки РФ:

танки ‒ 3350 (16 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6593 (+24)

артилерійські системи – 2352 (+7)

РСЗВ – 471

засоби ППО ‒ 244 (+1)

літаки – 299

гелікоптери – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5215 (+3)

спеціальна техніка ‒ 228 (+2).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Окрім цього, Блінкен наголосив, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.