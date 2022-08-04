150 військових, 15 танків. У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії за добу

Росія за останню добу у війні проти України втратила близько 150 своїх військових, а також 15 танків, чотири бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два безпілотники, дві крилаті ракети, 38 одиниць автотехніки, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках», – кажуть у командуванні.

Загальні бойові втрати загарбників станом на ранок 4 серпня складають близько 41 500 військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила:

1789 танків

4026 бойових броньованих машин

946 артилерійських систем

260 РСЗВ

118 засобів ППО

223 літаки

191 гелікоптер

742 БПЛА оперативно-тактичного рівня

182 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2960 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

83 одиниці спеціальної техніки.

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.