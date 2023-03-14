Втрати Росії у війні проти України перевищили 160 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 160 540 своїх військових, повідомив вранці 14 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, за останню добу, загинули 740 російських солдатів.

Крім того, у Генштабі навели дані про втрати російської техніки від початку повномасштабної війни:

танки ‒ 3484 (10 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6789 (+15)

артилерійські системи – 2519 (+16)

РСЗВ – 495 (+2)

засоби ППО ‒ 260 (+1)

літаки – 304

гелікоптери – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5367 (+13)

спеціальна техніка ‒ 256 (+5).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.