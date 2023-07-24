Втрати Росії у війні перевищили 242 тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 242 620 своїх військових, зокрема 660 – за останню добу, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, серед втрат Росії – також такі:

танків ‒ 4162 (11 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13)

артилерійських систем – 4675 (+17)

РСЗВ – 697

засобів ППО ‒ 452 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 310

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3963 (+5)

крилатих ракет ‒ 1307 (+9)

кораблів /катерів ‒ 18

автомобільної техніки й автоцистерн – 7182 (+10)

спеціальної техніки ‒ 698 (+2).

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Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.