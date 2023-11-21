У Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати РФ у війні

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 319 820 своїх військових, зокрема 610 – за останню добу – такі дані Генеральний штаб Збройних сил України наводить станом на ранок 21 листопада.
Серед інших втрат РФ у Генштабі відзначили такі:
- танки – 5439
- бойові броньовані машини – 10174 (шість – за останню добу)
- артилерійські системи – 7752 (+4)
- РСЗВ – 899
- засоби ППО – 588
- літаки – 323
- гелікоптери – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7)
- крилаті ракети – 1564 (+1)
- кораблі /катери – 22
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 10134 (+7)
- спеціальна техніка – 1098 (+1).
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі і ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 17 листопада підтвердили загибель понад 37 тисяч російських солдатів на війні в Україні.
Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».
22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.
«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.
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